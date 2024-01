Mussomeli, Sport Village in tour con Aics in palestra in Via M. Fatima. Giochi per bambini il 5 gennaio pomeriggio

MUSSOMELI – Dopo aver organizzato attività sportiva e di spettacolo, in molti Comuni della provincia di Agrigento e Caltanissetta per le feste natalizie, Aics Prov Agrigento con il suo staff, in collaborazione con l’associazione Don Bosco Mussomeli, l’associazione Smile for life, e amici della MTB, dedicherà un intero pomeriggio a tutti i bambini e i ragazzi, con ingresso libero. Si inizierà alle 16.30 con i giochi senza quartiere, a seguire la Croce Rossa Italiana, comitato di Mussomeli, con l’istruttore Ignazio Lacagnina, eseguirà delle dimostrazioni di manovra salva vita. Alle 18.30 uno spettacolo di teatro canto e danza, con la presenza del mago Alex Magic che ha partecipato al programma televisivo Italia’ s Got Talent, ci sarà un ventriloquo e attività circense. Per gli amanti del calcio, avremo due campioni nazionali di calcio freestyle, Angelo Florio e Mario Faro, per un grande spettacolo di acrobazie con il pallone. Non mancherà la poesia e la musica con una band i No Apologies. Diceva ieri il Vicepresidente Regionale Aics Sicilia, Giuseppe Petix, in tutta la Sicilia, Aics ha organizzato eventi, di spettacolo, enogastronomia, cultura, e soprattutto Sport, nello specifico il comitato di Agrigento, sarà a Mussomeli il 5 Gennaio per regalare momenti di gioia attraverso la magia, il canto la danza, e poi chiuderemo il sei Gennaio al centro commerciale la Fornace con uno spettacolo di danza e arti marziali. Invito tutte le famiglie con i loro bambini ad essere presenti a Mussomeli presso la palestra comunale via Madonna di Fatima, per iniziare il nuovo anno tutti insieme, e far divertire i vostri pargoli.