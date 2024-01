Mussomeli, Scuola Media Via Marchesi effettuati lavori impianto di riscaldamento. Termosifoni funzionanti.

MUSSOMELI Approfittando delle vacanze natalizie sono stati completati i lavori di sostituzione della tubazione dell’impianto di riscaldamento di una ala della Scuola Statale “L. Da Vinci” di Via C. Marchesi. Il guasto registrato alle tubazioni ormai vetuste aveva di fatto compromesso la funzionalità dell’impianto di riscaldamento su un’ala del plesso scolastico impedendo dunque l’accensione dei riscaldamenti con evidenti disagi per i nostri giovani studenti e per il personale scolastico impegnato a scuola. Ne ha dato notizia il sindaco Catania, dopo aver effettuato il sopralluogo, insieme all’assessore Jessica Valenza: “ l’impianto è tornato ad essere perfettamente funzionante ed i nostri ragazzi potranno tornare a seguire le lezioni didattiche in un ambiente perfettamente riscaldato”.