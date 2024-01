Manovra, Meloni: “Garantita stabilità del sistema, un vantaggio per tutti”

“Quando si garantisce la stabilità del sistema si fa un favore a tutti”. Così la Presidente del consiglio Giorgia Meloni a “Quarta Repubblica” in onda stasera su Retequattro rispondendo ad una domanda circa l’accusa alla manovra che non avrebbe aiutato tutte le tipologie di reddito. “Se chi guadagna bene non ha tenuto i soldi sotto al materasso ed ha investito in borsa ha fatto dei guadagni, con i mercati che hanno guadagnato il 35% e lo stesso vale per chi ha investito in titoli di Stato” ha spiegato la Premier.

Manovra di ‘sinistra’ quindi tra taglio del cuneo fiscale e revisione delle aliquote Irpef? “Non sono d’accordo, penso che quelle fatte siano tutte misure di centro destra – risponde Giorgia Meloni – come prendere le poche risorse e concentrale sulla crescita come noi abbiano fatto; credo sia di centro destra concentrarsi sul lavoro e mettere più soldi nelle tasche agli italiani, credo siano di centro destra gli

incentivi alla natalità concentrati sulle mamme lavoratrici, così anche non considerare i lavoratori autonomi figli di un Dio minore e poi la riforma fiscale, attesa da 50 anni che ha come obiettivo ridurre le tasse a tutti e l’estensione del concordato preventivo”.