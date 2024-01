Lotto, ancora la “fortuna” protagonista nell’Isola: vinti in totale 37 mila euro in Sicilia

La Sicilia in festa nel Lotto. Negli ultimi due concorsi, come riporta Agipronews, si festeggia con un tris di vincite: vinti 22.500 euro a Bronte, in provincia di Catania, nel concorso di sabato 13.

A questa vincita si sommano altri due premi del concorso di venerdì 12: uno da 9.750 euro a Francofonte, in provincia di Siracusa, l’altro da 5.059,60 euro a Palagonia, in provincia di Catania.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per oltre 62,4 milioni da inizio anno.