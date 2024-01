Lavoratori ex RMI, Di Paola (M5S): Da subito aumento indennità per Caltanissetta ed Enna

“Sono felice di poter comunicare ai lavoratori ex RMI (reddito minimo di inserimento), che il loro emolumento aumenterà da subito di 1300 euro all’anno e che questi non dovranno più aspettare mesi per ricevere l’indennità. Fatti concreti a sostegno di una delle tante categorie di lavoratori precari siciliani che la vecchia politica ha illuso in questi 20 anni”.

A dichiararlo è il deputato regionale del M5S e vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola all’indomani dall’emendamento a firma dello stesso, insieme ai deputati del territorio ed a quelli del fronte dell’opposizione, che prevede l’aumento mensile dell’indennità per gli 849 lavoratori dei territori di Caltanissetta ed Enna che varierà dagli attuali 280 a 350 mensili.

“Per noi del M5S e del fronte dell’opposizione compatta al governo Schifani – spiega Di Paola – le risposte da dare ai siciliani nella finanziaria regionale sono tante e questa è una di quelle. Dobbiamo ricordare che i cosiddetti ex RMI svolgono da più di 20 anni un lavoro fondamentale nei Comuni, ricoprendo anche ruoli fondamentali per il funzionamento della macchina amministrativa e che a causa di certa politica, vivono una condizione di insopportabile precariato. All’inizio della discussione della legge di stabilità regionale abbiamo portato un emendamento prima in commissione bilancio e poi approvato definitivamente che poche ore in aula, che prevede anche l’autorizzazione del Dipartimento regionale al lavoro di avviare i cantieri puntualmente entro i primi 15 giorni del mese di gennaio di ogni anno. Il nostro emendamento approvato, prevede inoltre che lo stesso Dipartimento autorizzi e conceda entro il 28 febbraio di ogni anno, il 30 percento delle somme spettanti a ciascun Ente locale interessato dai cantieri di servizio a titolo di anticipazione, utile a pagare puntualmente le spettanze a questi lavoratori” – conclude Di Paola.