La Casa di Cura “Regina Pacis” potenzia canale di accesso on line con server più potenti per un miglior servizio di prenotazione

SAN CATALDO. Il Cup on line della Casa di Cura Regina Pacis, il portale di prenotazione per visite specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale, si veste di nuovo. L’indirizzo è sempre lo stesso (casadicurareginapacis.com) ed è on line con una nuova grafica, con testi più chiari e semplici.

Il restyling e potenziamento di software e server ha l’obiettivo di accrescere l’accesso alle prenotazioni attraverso internet o, a breve, con un’App. Oggi, infatti sul totale delle operazioni e richieste arrivate al Cup – quasi 100.000 nel 2023 – il 18,3% è fatto on line, cresciuto del 12% negli ultimi tre mesi: lo sportello fisico ed il servizio telefonico continuano ad essere, ancora oggi, il canale privilegiato di accesso.

“Rendere l’esperienza di prenotazione on line migliore e più semplice incoraggerà la popolazione ad usufruirne in misura maggiore, con la comodità peraltro di poter accedervi in qualsiasi momento della giornata”, spiegano il Direttore Amministrativo, dott. Daniele La Monica, ed il Direttore Sanitario, dott. Giuseppe Virzì. “In questo modo, affronteremo meglio anche il problema delle liste di attesa per il quale ci è stato chiesto aiuto da parte della Regione Sicilia e che, però, non si risolve solo attraverso un’iniezione di tecnologia – chiariscono – Il nuovo portale è infatti solo una delle tante azioni intraprese e messe in campo che vedrete nei prossimi giorni”. Per info e prenotazioni, è possibile cliccare su:https://casadicurareginapacis.com/prenota/