Un incendio è divampato in un appartamento in via Papa Giovanni XXIII, a Bagheria (PALERMO). Madre e figlia sono state messe in salvo dai pompieri che poi hanno spento l’incendio. Per i mezzi dei vigili del fuoco non è stato facile raggiungere con le autoscale il luogo dell’incendio.

Per la più anziana delle due donne, rimasta intossicata e portata al Policlinico di PALERMO, potrebbe essere necessario un trattamento nella camera iperbarica