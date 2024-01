Gela. Presentate dal PD due interrogazioni parlamentari all’Ars sul Pala Cossiga e sullo stadio “Presti”

GELA. Presentate due interrogazioni Parlamentari all’ARS da parte del gruppo Parlamentare del Partito Democratico. La prima sulle condizioni del PalaCossiga di Gela che, dopo l’utilizzo da parte dell’ASP come Hab vaccinale, versa in una situazione di abbandono, mentre diverse società sportive avrebbero bisogno del riutilizzo di questo importantissimo impianto. Lo ha reso noto Peppe Di Cristina della Direzione nazionale del Pd.

La seconda è stata presentata sullo stadio comunale “Vincenzo Presti” impianto calcistico situato a Gela, nel quartiere Giardinelli. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del PNRR Missione 5 – Misura 3 – Investimento 3.1 “Sport e Inclusione sociale” all’interno dei cluster 1 e 2, ha scelto di finanziare il progetto di rigenerazione e rifunzionalizzazione dello stadio Vincenzo Presti per 1 milione con un cofinanziamento di 500mila euro (cluster 2) da finanziare con il credito sportivo; il finanziamento, in particolare, servirà per gli interventi per la copertura della tribuna e per adeguare i servizi e i locali tecnici oltre all’efficientamento energetico.

Da fonti di stampa si è appreso che il finanziamento da 1 milione di euro previsto dal Prrr è a rischio se in tempi brevi l’amministrazione comunale non provvederà ad approvare la variazione di bilancio che lo riguarda; per sapere quale sia lo stato di avanzamento del finanziamento PNRR relativo al progetto di rigenerazione e rifunzionalizzazione dello stadio Vincenzo Presti Stadio di Gela. Entrambe le interrogazioni sono state firmate dall’intero gruppo Parlamentare del PD e hanno come primo formativo On Michele Catanzaro. Sullo stadio Presti verrà presentata nei prossimi giorni una interrogazione al Governo Nazionale firmata dall’On. Provenzano.