Festa di San Giovanni Bosco presso la scuola primaria e secondaria di Milena

Oggi, 31 gennaio 2024, il cortile della Scuola Secondaria “Luigi Pirandello” di Milena è stato il luogo di una festa vivace e significativa in onore di San Giovanni Bosco, patrono degli educatori e dei giovani. L’evento, presieduto dalla dirigente scolastica dott.ssa Valeria Vella e dall’arciprete don Luca Milia, ha coinvolto entrambi gli ordini di scuola presenti nella struttura, la scuola secondaria di 1^ grado “Luigi Pirandello” e la scuola primaria “San Giovanni Bosco”, facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Serradifalco-Milena-Montedoro. La giornata ha visto la partecipazione entusiastica degli alunni, accompagnati dai loro insegnanti, che hanno reso l’atmosfera molto festosa, con il coinvolgimento attivo di un nutrito numero di mamme che prima della festa hanno assunto l’importante compito di imbottire i panini e curare ogni dettaglio del vettovagliamento e delle bevande, contribuendo così a creare un’atmosfera di autentica e coesa comunità educante. L’iniziativa più significativa della giornata è stata “Il panino di don Bosco”, organizzata con dedizione dalla Parrocchia “Immacolata vulgo San Giuseppe” di Milena, guidata dall’arciprete parroco don Luca Milia. L’evento ha visto la collaborazione di tutti i panifici milocchesi, che hanno donato il pane, e della Conad locale, che ha offerto la mortadella Don Bosco, fondatore dei Salesiani, amava i giovani e aveva l’abitudine di distribuire pane e mortadella ai ragazzi. Un gesto semplice, ma profondo, che unisce la nutrizione del corpo a quella della mente e dello spirito. La tradizione del “panino di don Bosco” è diventata un simbolo di generosità e cura per gli altri, valori che la comunità parrocchiale e scolastica di Milena ha abbracciato con entusiasmo. Tra le massime di don Bosco che continuano a ispirare insegnanti, studenti e genitori, spicca il suo insegnamento: “Educazione è cosa del cuore”. Questa affermazione sottolinea l’importanza di un approccio affettuoso e coinvolgente nell’insegnamento, un principio che permea ancor oggi l’atmosfera educativa della scuola milocchese. La festa di San Giovanni Bosco ha profonde radici nella storia di Milena: infatti, tre decenni dopo l’autonomia e la costituzione del Comune di Milena avvenuta il 30 dicembre 1923 –di cui si festeggia quest’anno il centenario-, il 28 ottobre del 1954, alla presenza dell’allora sindaco dott. Salvatore Mantione e dell’arciprete Padre Salvatore Taffaro, venne infatti inaugurato l’edificio di quella che una volta si chiamava “scuola elementare”, sito in via Caltanissetta, dedicandola appunto a San Giovanni Bosco. La celebrazione della Festa di San Giovanni Bosco alla Scuola Primaria e Secondaria di Milena, non è stata solo un tributo alla storia educativa della comunità, ma anche una dimostrazione tangibile di solidarietà e unità: dirigente, insegnanti, scolari, studenti, genitori e personale ATA hanno collaborato per creare un evento speciale, rafforzando l’idea che l’educazione è un impegno condiviso da tutta la comunità educante.

