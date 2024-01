Elezioni amministrative, all’orizzonte la candidatura di Toti Petrantoni sindaco di Caltanissetta con Fratelli d’Italia

Messe alle spalle le festività natalizie ed entrati nel 2024, anno nel quale si terranno le elezioni amministrative, si ritorna a parlare di candidature. Comincia a surriscaldarsi l’atmosfera pre elettorale nel centro destra nisseno. Ricominciano le riunioni fra i vari dirigenti dei partiti della coalizione e le certezze sui nomi che fino a qualche giorno addietro sembravano potessero essere assolute, pare che non lo siano più.

In questo quadro irrompe prepotentemente la richiesta di conferma a Sindaco di Gela di Lucio Greco in quota Forza Italia e se l’attuale Sindaco dovesse ottenere il placet direttamente da Roma a questo punto Forza Italia non potrebbe rivendicare anche la sindacatura a Caltanissetta. In questa partita a Risiko, in un gioco di incastri quasi scontato, il candidato sindaco del centrodestra nel capoluogo dovrebbe essere, secondo alcuni addetti ai lavori, appannaggio di Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia non ha mai fatto mistero della volontà di proporre un suo candidato sindaco e avrebbe anche espresso al suo interno il nome di Toti Petrantoni, molto ben visto in città e apprezzato Consigliere Comunale; una candidatura che probabilmente metterebbe d’accordo tutte le anime del frastagliato mondo del centro destra nisseno.