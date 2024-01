Elezione del sindaco a Caltanissetta, nel centro sinistra si va verso la “triplice alleanza”

“Auspico che il Partito Democratico a Caltanissetta sostenga il nostro sindaco uscente Roberto Gambino e non favorisca l’avanzata delle destre.” Non lascia spazio ai fraintendimenti Nuccio Di Paola leader regionale dei Cinque Stelle poche parole per una chiara apertura, una richiesta di collaborazione. Mentre le attenzioni sono puntate sui movimenti nel centro destra, gli altri partiti lavorano in sordina. Pare si vada verso la triplice alleanza anche in provincia di Caltanissetta Movimento Cinque Stelle, Pd e Sud Chiama Nord alleati per le amministrative così come per le provinciali e le future regionali. In realtà il banco di prova c’è stato in parte in alcune province alle scorse amministrative Cinque Stelle e Pd adesso si dovrebbe allargare l’intesa.

“Non c’è un patto elettorale ma c’è un ragionamento in corso. –specifica Di Paola- Che motivo avrebbe Cateno De Luca a sostenere un candidato a sindaco avverso al Movimento Cinque Stelle.” La strada all’alleanza è stata già tracciata da Laura Castelli con incontri e relazioni, ma in ogni provincia ci sono le variabili del caso. A Caltanissetta già in tempi non sospetti il Pd ha espresso se non pubblicamente un orientamento a votare Annalisa Pettito sua costola fuoriuscita senza sbattere la porta, che adesso va avanti con il suo movimento “Cl tutta la vita”.

La spaccatura tra i Dem si crea per la vicenda legata al simbolo c’è chi sarebbe disposto ad andare senza simbolo chi invece non si muove se non con l’effige del partito in testa. Sul simbolo l’avvocato Petitto sin dall’inizio ha espresso perplessità non tanto per il Pd ma per i partiti in generale considerato che il progetto è nato civico. Ma adesso per i Democratici diventerebbe un problema l’eventuale alleanza calata dall’alto da accordi regionali. Fu l’ex ministro Provenzano a dare l’imprimatur per l’appoggio ad Annalisa Petitto quasi un anno fa a margine di una riunione. Mentre scriviamo Nuccio Di Paola e Cateno De Luca aa Gela si stanno incontrando.

Il laboratorio della triplice alleanza è stata la finanziaria regionale e da li si vorrebbe continuare. In soldoni, è chiaro che da soli i tre partiti è più difficile che possano camminare nei territori e dunque l’unione farebbe la forza. Anche se una foto scattata a Fiumedinisi nella quale sono ritratti Cateno De Lica e Annalisa Petitto è la prova provata che ci sarebbero interlocuzioni in corso. Dunque l’affare si complica. Se il patto della triplice alleanza si sancirà, Roberto Gambino sindaco uscente, sarà rafforzato nella corsa a Palazzo del Carmine. A centro sinistra pare ci sia pronta un’altra lista, quella dei verdi con al timone il presidente di Legambiente Ivo Cigna e in un eventuale ballottaggio poi già dichiarato l’appoggio al sindaco Gambino. Ci sarebbero un gruppo di scontenti Dem dietro quest’iniziativa verde.