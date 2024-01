Due medici di Medicina generale di Delia disponibili a prestare servizio anche a Sommatino

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha reso noto alla cittadinanza che il dipartimento di Cure Primarie ha accolto favorevolmente la richiesta del Comune.

Sono infatti partite le richieste di disponibilità, non ad uno, ma a due Medici di Medicina Generale di Delia che, seppur ancora in maniera informale, hanno già dato la loro disponibilità a prestare servizio anche a Sommatino. I medici in questione sono il Dott. Antonio di Pasquale e la Dottoressa Rosa Maria Carvello che riceveranno nel nostro paese per 5 ore settimanali.

I due medici stanno provvedendo alla scelta dei locali, delle giornate e degli orari . Si tratta di un piccolo risultato raggiunto che darà respiro a molti sommatinesi ed in particolar modo ai soggetti più fragili.

L’amministrazione comunale ha ribadito: “Vogliamo ringraziare profondamente i due MMG per questo importante gesto e il Dipartimento di Cure Primarie, nella persona del Dott. Maurilio Cortese, per la disponibilità, la cortesia, l’attenzione e la pazienza che ha avuto nei nostri confronti. Non appena ci saranno aggiornamenti ve li comunicheremo”.