Caltanissetta. Per la 3^ volta prestigioso riconoscimento europeo di qualità per il Circolo Didattico statale “Leonardo Sciascia”

CALTANISSETTA. Insegnare con eTwinning significa anche inserirsi in un sistema di riconoscimenti e certificazioni internazionali per i risultati dei progetti particolarmente efficaci, ottenendo visibilità e prestigio al lavoro svolto in classe e ricevendo premi da poter condividere con tutto il territorio, oltre che con tutta la comunità scolastica.

Per la terza volta il circolo didattico statale”Leonardo Sciascia” di Caltanissetta, guidata dalla dirigente scolastica dott.ssa Rosa Ambra, riceve un riconoscimento di qualità europeo. Certificato di Qualità Europeo valuta il lavoro di tutti gli insegnanti e gli studenti che partecipano a un progetto eTwinning. I progetti che ricevono un Certificato di Qualità Europeo sono quelli con il punteggio più alto tra quelli che hanno ricevuto il Certificato di Qualità Nazionale. Questi progetti mostrano esempi di collaborazione europea di successo.

L’obiettivo primario, oltre a quello di riconoscere il valore dell’attività didattica, è quello disseminare e condividere le buone pratiche di progetto attivate dai docenti.Hanno ottenuto certificazione di qualità Nazionale e Europea i seguenti progetti:

“ My Song my culture”sui canti delle nostre tradizioni popolari,

“ Play,read, eat,create,be grateful,repeat…”sugli obiettivi globali dell’agenda 2030,

“Let’s sing Christmas! “sulle musiche e tradizioni natalizie.Complimenti ai bambini che hanno svolto un lavoro lodevole ( classe 1^A e sez.della scuola dell’infanzia 3^A ,3^B e 5^B del precedente anno scolastico). Complimenti a tutte le colleghe che hanno collaborato e contribuito a questo grande successo scolastico,in modo particolare alle ins. Sabrina Verde.