Caltanissetta, Natale in Rosa V: concerto di musica e solidarietà nell’ultimo appuntamento

Natale in Rosa 2023, edizione numero 5 della kermesse musicale ideata da Tiziano La Marca e Marco Tumminelli, chiude queste edizione con un doppio appuntamento alla vigilia dell’Epifania. Oggi, Mercoledì 5 gennaio 2024, nella chiesa di Sant’Anna nell’istituto Testasecca di Caltanissetta, risuoneranno le note di Resonantiae Camera Chorus precedute da una sfilata di moda con le creazioni realizzate dalle donne di EquoDress.

Il progetto, realizzato dalla cooperativa sociale Etnos, è nato per promuovere l’autonomia economica di donne che hanno avuto il coraggio di fuggire da ambienti familiari violenti e sono andate alla ricerca di una seconda opportunità di vita. Un percorso non soltanto professionale ma anche psicologico ed emotivo che porta le partecipanti a “rivisitare” le vecchie abitudini di vita ormai logore e deteriorate (come un vecchio jeans) per crearne di nuove, più belle e funzionali (come un abito nuovo da indossare). Rivestirsi di novità senza buttar via il vecchio “corpo” ma restituirgli dignità, personalità e stile. Già dalle prime ore della sera l’istituto del viale della Regione si colorerà con l’illuminazione architetturale tipica di questa manifestazione attirando l’attenzione di tutti coloro che passeranno dalla nevralgica via cittadina. I colori tenui del rosa, rievocativi della maternità, di una nuova alba e di un’Epifania, introdurranno lo spettatore verso questa esperienza emozionale.

Alle 17.30, dalla scalinata patronale dell’istituto Testasecca gli spettatori potranno vedere sfilare alcune delle donne coinvolte nel progetto accompagnate dalle loro operatrici.

Al termine della sfilata, verso le 19.30, nell’adiacente chiesa di Sant’Anna, sempre tra le mura dell’edificio del viale della Regione, si terrà il concerto del Resonantiae Camera Chorus. Si tratta di una composizione di voci femminili costituita nel mese di Gennaio 2016 nell’Oratorio Salesiano “San Luigi” di San Cataldo. Nato con il desiderio di esplorare e far conoscere composizioni di autori contemporanei, il gruppo propone una scrittura corale nuova e talvolta ardita usando, tuttavia, testi sacri del repertorio liturgico. Si compone di 18 elementi ed è suddiviso in Soprani primi, Soprani secondi e Contralti. La preparazione vocale è curata dal soprano Ivana Stringi. Il Direttore è il M° Daniele Riggi. Natale in Rosa, dunque, chiuderà con una formazione tutta al femminile che celebrerà le donne, il loro versatile talento.

Nell’arco di queste settimane hanno deliziato il pubblico con concerti gratuiti e aperti a chiunque volesse ascoltare buona musica e lasciarsi coinvolgere dallo spirito natalizio, Giuliana Di Liberto, Nicola Falco, Roberto Macrì, Gaetano Rubulotta e Roberta Zitelli. Serate che sono state possibili grazie alla disponibilità della Diocesi di Caltanissetta che ha aperto le porte dei luoghi sacri e degli sponsor privati che hanno aderito all’invito avanzato da Marco Tumminelli e Tiziano La Marca. Si tratta di EquoDress Sartoria sociale, Scarpulla, PMA, Makrovision, VerdeAmico, Primaquinta, Il Fatto Nisseno e DFL, quest’ultimo come presenza fissa da ben 5 anni come Main Sponsor. “Ringraziamo tutti coloro i quali, anche per questa edizione, hanno creduto nel nostro progetto – hanno concluso Tiziano La Marca e Marco Tumminelli -. L’abbondante partecipazione in presenza e in streaming online ci dimostra che Caltanissetta ha voglia di vitalità, di rinascita, di cultura e di bellezza.

Un invito ad attivarsi che rivolgiamo a tutti i nostri concittadini. Tutti insieme potremo far rinascere la nostra città”. L’appuntamento, libero e gratuito è per mercoledì 5 gennaio 2024. La sfilata di EquoDress è per le 17.30 nell’istituto Testasecca di Caltanissetta mentre il concerto del Resonantiae Camera Chorus si svolgerà nella chiesa di Sant’Anna. Ingresso dal viale della Regione.