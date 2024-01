Caltanissetta. L’on. Michele Mancuso riconfermato coordinatore provinciale di Forza Italia

CALTANISSETTA. Riconferma per Michele Mancuso alla guida di Forza Italia in provincia di Caltanissetta. Il congresso è stato presieduto dall’on. deputato all’Ars Gaspare Vitrano. Mancuso è stato riconfermato sulla base di una mozione unica. Vice coordinatore Pietro Milano e Giuseppe Anzalone. Sono stati nominati anche 20 membri del coordinamento.

Continua dunque il percorso di consolidamento di Iorza Italia in provincia di Caltanissetta. Il congresso provinciale celebrato oggi ha visto la riconferma dell’ onorevole Michele Mancuso alla guida del partito eletto alla unanimità segretario provinciale.

“Forza Italia rappresenta oggi la più grande forza politica moderata in grado di parlare il linguaggio della gente erede delle migliori tradizioni liberali , riformiste , del popolarismo sturziano e del cattolicesimo sociale – afferma l’On Gaspare Vitrano”.

“Le sfide che abbiamo davanti sicuramente ci vedranno protagonisti e la partecipazione al congresso di oggi di tanti amministratori e donne e uomini impegnati sul territorio sono la forza che ci spinge ad andare avanti convinti che il percorso e i valori fondanti …di forza Italia sono di grande attualità ancora oggi” – conclude il deputato azzurro.

Ha espresso grande soddisfazione il deputato Michele Mancuso dopo la riconferma. “Sono orgoglioso di coordinare questo splendido gruppo di “innamorati” della politica moderata. Per me è motivo di grande soddisfazione il verificare quotidianamente una forte crescita di entusiasmo negli uomini di Forza Italia della provincia di Caltanissetta. Ci attendono sfide importanti, soprattutto con riferimenti alle amministrative di Caltanissetta e Gela. Daremo il nostro forte contributo supportati dai valori fondanti che Silvio Berlusconi ha voluto lasciarci in eredità”. Questo il commento tra emozione e soddisfazione del deputato Michele Mancuso a margine del Congresso.