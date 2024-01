Caltanissetta, la burocrazia fa saltare due spettacoli al Margherita. Il Comune: “causa di forza maggiore”

Il Comune di Caltanissetta comunica che per cause di forza maggiore è costretto a rinviare a data da destinarsi, in accordo con le compagnie, i prossimi due spettacoli della stagione del Teatro Regina Margherita Dialoghi. Un palcoscenico eclettico: “Mammuzza. Fimmini di Sicilia” previsto sabato 20 gennaio e lo spettacolo fuori abbonamento “Sconfinati” previsto dal 22 al 24 gennaio.

L’Amministrazione comunale rende noto che dal 1° gennaio per le P.A. è obbligatoria la gestione informatizzata di tutti gli affidamenti (anche per piccoli importi), come previsto dal nuovo Codice degli Appalti. Il passaggio al nuovo sistema, che ruota intorno alla banca dati dell’Anac, ha creato una paralisi nazionale che persiste nonostante i correttivi apportati al sistema operativo (che prevede il reinserimento dello Smart CIG).

E’ per queste ragioni che il Comune di Caltanissetta non ha potuto procedere con gli affidamenti inerenti la stagione teatrale, le cui competenze ricadono nell’esercizio 2024.