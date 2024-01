Caltanissetta, King celebra la giornata dell’educazione: “reading online” tra alunni ed editori

Mercoledì 24 gennaio 2024 si è tenuto l’evento online “La scuola: centro di educazione” per la Giornata internazionale dell’educazione, organizzato dall’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, in collaborazione con la casa editrice AG Book Publishing di Roma. Tale evento rientra tra le attività “Da Libriamoci al Maggio dei Libri”.

Si è trattato di un reading a cui le classi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado hanno partecipato con testi di vario tipo, sul tema scelto, prodotti dagli alunni. Il programma previsto si è articolato nel modo seguente: Saluti della dirigente Daniela Rizzotto, intervento dell’editrice Angela Cristoforo; coordinamento del docente funzione strumentale Area 1 – Gestione del Piano dell’Offerta Formativa Salvatore Siina, lettura degli elaborati da parte degli alunni e dei docenti delle classi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado che hanno aderito all’attività proposta, saluti finali. Sono stati prodotti testi riguardanti varie forme di educazione: alla bellezza, alla lettura, alla scrittura creativa, alla sostenibilità ambientale, alla difesa degli animali, alla memoria e al rispetto delle persone, all’inclusione sociale ecc.

Ecco di seguito i racconti, gli articoli e i saggi brevi presentati (in ordine di scaletta): Scuola Primaria – “Sguardi Artistissimi” I A Abbate, docente Salvatore Siina; “Una gita al mare” I B Abbate” docente: Claudia Balletti; “E’ bello essere tutti amici” I C Abbate, docente Carmela Iannello; “L’avventura di Ondina e Oceano” classe III A Santa Flavia, docente Francesco Branca; “Il dilemma della nuova canzone del buongiorno” classe III B Santa Flavia, docente Sonia Bognanni; “L’incantesimo della III A” classe III A Abbate, docente Lucia Francesca Ferreri; “La tortorella ferita” classe III C, docente Francesca Lacagnina; “Giovanni… un amico fantasioso” classe IV A Santa Flavia, docente Loredana Miceli, “Giornata contro la violenza sulle donne” classi IV B e V B Abbate, docente Maria Grazia Giammorcaro, “Aguto!” classe V A Santa Flavia, docente Rosa Fucà; “La Shoah (saggio breve)” V A Abbate, docente Elisabetta Laura Garofalo; “Gli studenti diventano ciceroni nella propria città” V B Abbate, docente Maria Grazia Giammorcaro; “Educare alla parità di genere” classe V C Abbate, docente Ivana Maria Messina; Scuola Secondaria di I grado – “Progetto Scuola e Persona” alunni e docenti di Scuola Secondaria di I grado Pietro Leone, docente referente la prof.ssa Marilena Pelonero.

Sono stati coinvolti, oltre ai docenti di italiano, anche altri docenti delle classi. L’attività proposta è stata un’occasione di confronto sui temi trattati, con il coinvolgimento diretto dei bambini e dei ragazzi che da autori sono divenuti lettori e per gli insegnanti che, insieme agli alunni, hanno scelto tematiche sociali di grande spessore.

La dirigente si è complimentata con gli alunni e i docenti per il lavoro svolto e con l’editrice di AG Book, per la collaborazione fattiva con il “M. L. King” che dura da diversi anni.

Il materiale prodotto dagli alunni fa parte di un eBook, che si può scaricare gratuitamente dal sito della casa editrice AG Book Publishing.