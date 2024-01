Caltanissetta. Il 6 gennaio 5^ edizione di “Dona un gioco per un sorriso” con tanti pacchi regalo per i bambini consegnati in auto storiche

CALTANISSETTA. Sabato 6 gennaio 2024 a Caltanissetta, con la collaborazione dell’associazione Circolo dell’antico Pistone, verrà effettuata la consegna dei pacchi regalo per i bambini presso le Chiese, le Comunità e i Comitati di Quartiere. Lo ha reso noto Filippo Maritato, Presidente del Mo.V.I. di Caltanissetta e Direttore della Casa delle Culture e del Volontariato “Letizia Colajanni”

La consegna sarà fatta con l’utilizzo delle Auto Storiche che percorreranno le vie della città. Si precisa inoltre che già in precedenza sono stati consegnati in dono giocattoli per i figli dei detenuti della Casa Circondariale di Caltanissetta, per 155 bambini di età compresa tra 0 e 12 anni. L’appuntamento è previsto per le 09:00 presso la Casa delle Culture e del Volontariato “Letizia Colajanni” per il carico dei regali all’interno delle auto storiche e il via di partenza sarà dato dal Sindaco.

Alle ore 9:45 inizierà il percorso che prevede il raggiungimento, in ordine, dei seguenti luoghi: Chiesa Santa Croce, quartiere San Francesco e comunità Signore della Città, dove si terrà anche un collegamento in video con ASI Nazionale, a seguire dopo essere stati accolti in piazza dall’assessore Cettina Andaloro ci sarà la sosta in Corso Umberto I con le nostre autovetture e consegneremo i giocattoli alla Chiesa Sant’Agata, infine sarà completato il percorso con la Chiesa Santa Barbara. Doveroso ringraziare i cittadini di Caltanissetta, le scuole, la C.R.I. e le Poste Italiane che si sono resi disponibili nel donare i giocattoli.