Caltanissetta. Il 1° febbraio al Comune primo incontro di coordinamento delle Dmo siciliane per lo sviluppo turistico

CALTANISSETTA. Giovedì prossimo, 1 febbraio 2024, alle ore 11:30, nella Sala Gialla del Comune di Caltanissetta, si terrà il primo incontro di coordinamento delle DMO Siciliane, strumento adottato dalla Regione Siciliana per la nuova strategia di sviluppo turistico.

Le DMO, acronimo che indica la “Destination Management Organization”, costituiscono il punto di riferimento territoriale, nell’ambito di un processo di governance turistica, cui vengono demandati compiti di marketing e a management dell’offerta turistica. Istituite per unire e coinvolgere tutti i soggetti, pubblici e privati, impegnati a vario titolo nella programmazione e attuazione di politiche volte allo sviluppo turistico di area, definendo la governance turistica della destinazione stessa e la pianificazione strategica unitaria delle attività dei diversi soggetti coinvolti.

La finalità dell’incontro di Caltanissetta, città già epicentro dell’iniziativa regionale del “Parco dello Stile di Vita Mediterraneo”, sarà quella di aprire un confronto permanente e coordinare le attività da portare avanti in una strategia turistica territoriale siciliana unitaria.

All’incontro sono stati invitati a presenziare l’assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, on. Elvira Amata, e la dirigente generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, dr.ssa Maria Concetta Antinoro.

Oltre i vertici dell’amministrazione ospitante, saranno presenti tutti rappresentanti delle DMO siciliane, e in particolare: Rosaria D’Alì per la “DMO West of Sicily”, Fabrizio La Gaipa per la “DMO Valle dei Templi”, Christian Del Bono per la “DMO Islands of Sicily”, Giovanni Nicolosi della “DMO Madonie e Targa Florio” e Claudio Gambino per la neo “DMO Sicilia Centrale”.