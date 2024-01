Caltanissetta. Controlli della Polizia di Stato a sale giochi e scommesse in Provincia: elevate 4 sanzioni, 2 per assenza di concessione, autorizzazione o licenza

Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì scorsi, nei comuni di Gela e Niscemi, la Polizia di Stato ha eseguito diversi controlli a sale giochi e scommesse nell’ambito del progetto investigativo “ad alto impatto” delle Squadre Mobili.

I predetti servizi, finalizzati a contrastare i fenomeni malavitosi diffusi in particolare aree ad alta intensità criminale, sono stati coordinati dal Servizio centrale Operativo della Polizia di Stato, su tutto il territorio nazionale. Nella nostra provincia i poliziotti della Squadra Mobile e del S.I.S.C.O., coadiuvati da quelli dei due Commissariati di Pubblica Sicurezza, da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e da unità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno controllato diciotto sale giochi e scommesse.

Nel corso dei controlli, finalizzati anche a verificare il rispetto del divieto di gioco con vincita in denaro da parte dei minori di 18 anni e contrastare il gioco illegale nel settore delle scommesse, sono state elevate due sanzioni per organizzazione di scommesse in assenza di concessione, autorizzazione o licenza di Polizia, una per pubblicità di scommesse abusive e una per aver raccolto scommesse su eventi non inseriti nel palinsesto.