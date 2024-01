Caltanissetta. Al Kalat Dance Camp oltre 200 ballerini con Simone Casula, Marco Muzzicato e Maura Paparo

CALTANISSETTA. Si è conclusa Giovedì 4 Gennaio la seconda Edizione del Kalat Dance Camp, un evento che prevede un intera giornata di studio con la partecipazione di professionisti esperti nel settore Danza in tutte le sue sfaccettature.

A capitanare la seconda Edizione sono stati: Simone Casula, professionista delle Danze Latino Americane, pluricampione mondiale di Latin Show Dance e protagonista nel programma TV Ballando con le stelle, quest’ anno in coppia con Rosanna Lambertucci; Marco Muzzicato, insegnante della disciplina Tip Tap, performer e coreografo delle più grandi compagnie d’Italia; Maura Paparo, storica insegnante di Amici di Maria de Filippi, coreografa a Tu si que vales e Direttrice di 2 Accademia a Roma e Milano.Il team di professori ha tenuto testa a più di 200 ballerini, scesi in pista presso il Pala Milan di Caltanissetta.

Le associazioni sportive partecipanti sono state la New Planet Academy di Caltanissetta, guidata dagli insegnanti e promotori dell’evento Luigi Ristuccia e Nicola Baglivo, affiancati dagli insegnanti della sede di San Cataldo Stefania Palmeri ed Emanuel Orlando; la Giada dance Academy di Canicattì, seguita dal maestro Savio Aleo; Latin Dance Studio di Caltanissetta seguita dall’insegnante Martina Marotta; la Baila conmigo di Realmonte con l’insegnante Melania Conigliaro; Ballet Academy di Caltanissetta guidata dall’insegnante Giada Paterna.

La mattina è stata dedicata ai ballerini Junior dai 6 ai 13 anni, il pomeriggio una full immersion con i ballerini più grandi dai 13 anni in sù.Grande successo per il Kalat Dance Camp che si ripropone nella sua seconda edizione come un evento innovativo e conoscitivo delle più svariate sfaccettature della Danza. L’appuntamento è rinnovato al prossimo anno con una terza edizione che riserverà tante sorprese.