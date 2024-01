Atletico Nissa sconfitto in casa per 4 a 1 dall’Amo Gela Dorica

Atletico Nissa sconfitto in casa per 4 a 1 dalla seconda forza del campionato, l’Amo Gela Dorica. Non era questo l’esito sperato dagli atleti nisseni che al cospetto di un avversario così solido speravano di poter cogliere un risultato positivo. Il severo punteggio finale però non rende merito alla formazione di mister Vittorio Branca che domenica 14 gennaio ha ospitato al Palmintelli i gelesi.

Gara sostanzialmente equilibrata, con episodi che poi hanno determinato l’esito finale. Sicuramente i nisseni devono oltremodo rammaricarsi per le innumerevoli occasioni da rete create ma, non finalizzate.

Merito agli ospiti cinici e letali, nel piazzare due colpi da ko con la doppietta di Mezzasalma. Poi ‘chirurgici’ nel rinsaldare lo score con un penalty. non molto evidente, trasformato da Caserta. Le fasi finali del match registrano il 4 a 0 di Giammusso e la rete della bandiera dei padroni di casa, firmata da Lassine Coulbaly.

Tra gli ospiti da segnalare la presenza e la prestazione di Marco Comandatore, 52 anni, storico “Capitano” che ancora regala lampi di bel calcio e quella di altri due illustri top player del passato, Ciccio Italiano e Felice Mezzasalma.

L’Atletico Nissa deve trarre tesoro dalle amnesie difensive e dalle occasioni offensive sprecate. La prestazione è stata discreta ma gli errori poi finiscono per compromettere l’esito finale. Adesso è il momento di stringere le fila, allenarsi con ancor maggiore intensità e concentrarsi sulla prossima gara in trasferta contro la Pgs Don Bosco.