Atletica in lutto: muore a 29 anni il campione del mondo Shawn Barber

Grave lutto per l’atletica leggera: e’ morto a soli 29 anni Shawn Barber, campione del mondo di salto con l’asta del 2015. L’atleta canadese con doppia cittadinanza statunitense si e’ spento nella sua casa in Texas per le complicazioni di precedenti problemi di salute di cui non e’ stata rivelata la natura.

Barber aveva vinto la medaglia d’oro ai mondiali di atletica di Pechino del 2015 ed era arrivato decimo nella finale delle Olimpiadi di Rio de Janeiro dell’anno successivo.

Pur essendo nato a Las Cruces, nel New Mexico, e avendo iniziato la carriera all0Universita’ di Akron, in Ohio, Barber aveva scelto di gareggiare con il Canada grazie al padre George, originario dell’Ontario. Il suo salto migliore di sei metri, nel gennaio 2016, resiste come record per il Canada.

Aveva anche conquistato medaglie di bronzo e di argenti nei Giochi del Commonwealth del 2014 e del 2018. Prima delle Olimpiadi del 2016 era stato trovato positivo alla cocaina in un test antidoping e gli era stato tolto il titolo di campione del Canada ma non il pass per i Giochi, dal momento che risulto’ che aveva inavvertitamente assunto la cocaina attraverso una donna che ne aveva fatto uso a sua insaputa prima di un rapporto sessuale con lui la sera prima della gara agli assoluti in Canada.

Barber aveva poi fatto ‘coming out’ nel 2017, con un post su Facebook in cui si era detto orgoglioso di essere omosessuale.

Fonte: AGI