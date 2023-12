Tra i sentieri di Lago Sfondato a parlare di natura e filosofia con l’iniziativa “Sentieri filosofici, passeggiate in dialogo con la natura e con sé stessi”

CALTANISSETTA. Si è conclusa l’iniziativa “Sentieri filosofici. Passeggiate in dialogo con la natura e con sé stessi”, organizzata dall’Associazione di promozione sociale e culturale Formebrevi di Caltanissetta con l’obiettivo di promuovere la pratica filosofica come strumento per la conoscenza di sé, in dialogo con la natura.

I partecipanti hanno esplorato le meraviglie naturali della Riserva naturale integrale Lago Sfondato, guidati dalla guida naturalistica Irene Bonanno e dall’operatore della riserva Marco Albano. “La natura è un luogo di grande ispirazione per la filosofia”, ha spiegato Giovanni Duminuco, presidente di Formebrevi e organizzatore dell’evento.

“Ci offre la possibilità di entrare in contatto con la parte più profonda di noi stessi, di riscoprire la nostra connessione con il mondo che ci circonda”. I partecipanti si sono dati appuntamento al nuovo anno per proseguire gli incontri di filosofia. L’obiettivo è, tra gli altri, continuare a esplorare il rapporto tra filosofia e natura e a promuovere la pratica filosofica come strumento di crescita personale.