Successo e impegno degli Studenti dell’IIS “Virgilio” all’evento “Medieval Trail” a Mussomeli

MUSSOMELI – Domenica 3 dicembre il cuore storico di Mussomeli ha pulsato di vita e passato, grazie all’evento “Medieval Trail” che ha visto protagonisti circa trecento atleti, provenienti da tutta la Sicilia, in gare di sport medievali e running. L’Associazione “Amici della MTB” ha saputo organizzare un evento di largo respiro riuscendo a catturare l’attenzione di residenti e tantissimi visitatori provenienti da svariate parti della Sicilia, nonché coinvolgendo enti sportivi e diverse associazioni e realtà del territorio in particolar modo l’IIS “Virgilio” che ha reso ancor più speciale l’evento grazie all’impegno e alle competenze dimostrate dai suoi studenti. Gli studenti dell’IIS “Virgilio” sono stati una parte attiva e fondamentale dell’evento, dimostrando una dedizione eccezionale nell’organizzazione e nell’esecuzione delle attività legate al “Medieval Trail”. La scuola ha svolto un ruolo chiave nel portare avanti la tradizione e nel coinvolgere la comunità locale in un viaggio affascinante tra storia e cultura anche gastronomica. I ragazzi degli indirizzi liceali, guidati da un corpo docente altamente motivato, hanno reso omaggio alla storia e alla cultura medievale del castello di Mussomeli ripercorrendo le vicende delle nobili famiglie dai Manfredi ai Lanza. Attraverso una serie di performance e rappresentazioni coinvolgenti, i ragazzi hanno fatto vivere ai visitatori, sullo sfondo della gara degli atleti, momenti di vita quotidiana medievale all’interno del castello. Momenti di profonda emozione sono stati vissuti dall’audience, rapita dalla bravura dei ragazzi, attraverso il racconto, l’attualizzazione, nonché la rappresentazione in costume di vicende salienti tra cui le conseguenze della tremenda scelta del principe Federico, fratello geloso, che murò le sue tre sorelle in una stanzetta prima di partire per la guerra e la crudele uccisione della baronessa di Carini per mano del padre, don Cesare Lanza, signore del castello di Mussomeli a partire dal 1549. Molto attivi anche alcuni gruppi di ragazzi che hanno intervistato i turisti e registrato molto entusiasmo per tutta la manifestazione. Ciò che rende il contributo degli studenti dell’IIS “Virgilio” ancora più notevole è la loro abilità nel mostrare competenze straordinarie. Dalle abilità artistiche a quelle organizzative, gli studenti hanno dimostrato di essere veri talenti in ogni aspetto dell’evento. I ragazzi dell’indirizzo alberghiero,

coadiuvati dagli studenti dell’agrario, seguiti da docenti competenti e disponibili, hanno deliziato atleti e visitatori con le specialità prodotte nelle cucine e nel laboratorio agro-alimentare dell’istituto, facendo degustare squisite bruschette, realizzate dalle loro stesse mani, con prodotti a Km 0, fino a dare vita al “past-a party”, giocando con le parole past, “passato” in inglese, e pasta. I ragazzi di accoglienza e sala, con grande professionalità, hanno accolto e accompagnato i visitatori proponendo possibili itinerari storici per conoscere meglio il territorio di Mussomeli e le sue specialità enogastronomiche. Nel pomeriggio, al momento della premiazione, i liceali e il gruppo dei Novenari di Mussomeli hanno fatto emozionare i numerosi atleti e partecipanti all’evento, facendo rivivere l’antico Natale con poesie e melodie tradizionali, cantando anche la novena e la ninnaredda mussomelese. L’impegno degli studenti è stato particolarmente lodato dalla comunità locale, che ha riconosciuto il valore aggiunto che l’IIS “Virgilio” ha portato a questo evento regionale. Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di coinvolgere la giovane generazione nella conservazione e nella promozione della storia locale e del territorio. Il dirigente scolastico dell’IIS “Virgilio”, il Dott. Vincenzo Maggio, ha espresso grande soddisfazione per il successo degli studenti, evidenziando come questo tipo di partecipazione attiva non solo arricchisce l’esperienza educativa degli studenti, ma contribuisce anche alla costruzione di una comunità più coesa e consapevole della propria storia. In conclusione, l’evento “Medieval Trail” a Mussomeli non è stato solo un tuffo nel passato, ma anche un’opportunità per gli studenti dell’IIS “Virgilio” di brillare e dimostrare, anche questa volta, al di fuori del contesto scolastico, le loro straordinarie competenze. Questa collaborazione tra la scuola e la comunità ha creato un evento memorabile.