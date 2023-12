Sommatino, sabato Tony Gangitano presenta il suo romanzo “Una corona mortale”

Sarà presentato sabato 9 dicembre dalle ore 17.30 al Palazzo Trabia di Sommatino il romanzo di Tony Gangitano “Una Corona Mortale (Covid 60)”.

Il racconto, nato postumo all’esperienza della pandemia che ha invaso tutti i continenti nel 2020, ha una trama distopica che, proprio come tutti i testi teatrali e i film del regista, parte da una storia per invogliare lo spettatore (o in questo caso il lettore) a riflettere sulle nostre azioni, imparare dal passato e provare a evitare errori in futuro.

Come ogni presentazione anche questa volta l’autore sarà accompagnato da un veterinario, un biologo e un’esperta di razze primitive per poter rendere il dibattito che seguirà, scientificamente più corretto.

Il protagonista principale è il biologo Roberto che, come molti ricercatori nel mondo, ha iniziato ad analizzare il Coronavirus per cercarne di capire l’origine e, dunque, l’eventuale vaccino da poter adottare. Un evento, però, lo catapulta nel 1617, epoca nella quale lo scienziato si ritrova ad affrontare altre pandemie e tra queste anche il Colera e la Spagnola.

Pagina dopo pagina, per andare alla ricerca delle origini di questo male, l’autore Tony Gangitano crea un intricato labirinto temporale che dal presente fa scivolare il lettore nel passato per poi proiettarlo nel futuro, nel 2060.

Raccogliendo un indizio dopo l’altro il biologo Roberto proverà a salvare l’umanità intera fino a giungere a un epilogo che lo scrittore promette essere assolutamente inaspettato e del quale non vuole anticipare nulla.

L’autore e l’amministrazione comunale di Sommatino che ha patrocinato l’evento invitano la cittadinanza e gli appassionati di fantasy a partecipare.