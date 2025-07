Rogo in riserva protetta della Sughereta nel Nisseno, distrutti almeno cinque chilometri

Almeno cinque chilometri di riserva protetta, della “Sughereta” di Niscemi (Caltanissetta), sono stati distrutti da un rogo che tra ieri e oggi ha devastato l’area. Le fiamme solo in tarda mattinata sono state spente e hanno lambito la base militare Usa al cui interno è attivo il sistema di telecomunicazioni Muos. Canadair, forestale, vigili del fuoco e protezione civile hanno lavorato per ore. “Un fronte del fuoco così vasto non può essere accidentale, è un progetto criminale – ha spiegato il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti – non ci sono parole ma faremo di tutto per ripartire”. Sono in corso i rilievi per verificare la presenza di eventuali inneschi. (ANSA).