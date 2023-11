Caltanissetta, domenica Tony Gangitano presenta “Una corona mortale COVID 60”: un racconto distopico tra fantasia e realtà

Domenica 26 Novembre, nell’Auditorium Berk di via Borremans n.6, dalle ore 18.00 Tony Gangitano presenterà il suo libro “Una corona mortale COVID 60”.

Un racconto distopico ispirato alle trame di uno dei padri del genere fantascientifico, Isaac Asimov, e ha come protagonisti un biologo e alcuni esemplari di Akitainu, lupi a pelo lungo.

La storia ha inizio nel 2019 partendo da un fatto di cronaca realmente accaduto: la scoperta del virus Covid-19 e la diffusione di quella che è diventata una pandemia che ha toccato tutti i continenti.

Il protagonista principale è il biologo Roberto che, come molti ricercatori nel mondo, ha iniziato ad analizzare il Coronavirus per cercarne di capire l’origine e, dunque, l’eventuale vaccino da poter adottare. Un evento, però, lo catapulta nel 1617, epoca nella quale lo scienziato si ritrova ad affrontare altre pandemie e tra queste anche il Colera e la Spagnola.

Pagina dopo pagina, per andare alla ricerca delle origini di questo male, l’autore Tony Gangitano crea un intricato labirinto temporale che dal presente fa scivolare il lettore nel passato per poi proiettarlo nel futuro, nel 2060.

Raccogliendo un indizio dopo l’altro il biologo Roberto proverà a salvare l’umanità intera fino a giungere a un epilogo che lo scrittore promette essere assolutamente inaspettato e del quale non vuole anticipare nulla.

La prima presentazione di “Una Corona Mortale COVID 60” sarà proprio a Caltanissetta, città di origine dell’autore, sceneggiatore e regista Tony Gangitano.

Saranno presenti anche la Veterinaria Stefania Turco, la dottoressa esperta razze primitive Stephanie Genova e l’editore Salvatore Granata.

Seguirà un aperitivo per il pubblico presente.

La presenza, in questo come in ogni incontro con il pubblico, di un veterinario ma anche di un biologo non è casuale. Il romanzo, infatti, vuole essere uno spunto per riflettere sull’umanità e il suo futuro, per non dimenticare il passato e saper affrontare il presente con consapevolezza e responsabilità.

Un racconto dove la fantasia rasenta la realtà, una sottile linea che l’umanità deve cercare di non far sovrapporre.

Un evento, quello di domenica 26 Novembre 2023, assolutamente da non perdere.