Incidente mortale lungo la strada statale 385 “Di Palagonia” in prossimità del km 4,900 a Lentini in provincia di Siracusa. Il sinistro ha coinvolto un’autovettura e un motociclo.

Nell’impatto tra una moto e un’auto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita. Per il centauro di 25 anni non c’è stato nulla da fare, mentre la persona a bordo dell’auto ha rimediato delle contusioni. Sulla dinamica dell’accaduto stanno lavorando i carabinieri per ricostruirne la dinamica.