Sicilia, Renato Schifani: “Non c’è opposizione. è completamente vuota”

“Non c’è l’opposizione in Sicilia. Non c’è una proposta di contenuti rispetto al nostro modo di fare. Noi lavoriamo, lavoriamo in maniera sotterranea. Perché noi comunichiamo solo quando dobbiamo dare la riposta per la quale siamo in grado di dire ‘Facciamo così’, quindi facciamo poca propaganda. Più fatti. Cerchiamo di fare i fatti. Le polemiche le lasciamo agli altri”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo a Caltanissetta a un incontro di partito. “Io non ero abituato a un certo tipo di opposizione, come quella che c’è in Sicilia, vacante, completamente vuota- prosegue -Leggevo che le opposizioni all’Ars non vogliono discutere in aula la manovra, perché vogliono chiarezza sull’utilizzo dei fondi extraregionali perché la delega è tenuta dal Presidente della Regione”. “Siccome la nostra manovra ha coperture con fondi regionali, e non extraregionali, di cosa stiamo parlando? Non c’è una bussola chiara – dice ancora Schifani – E porteremo a casa questa manovra su cui abbiamo lavorato molto. E’ una manovra che parla, che guarda alla possibilità per le imprese di assumere. Ho fatto in modo di fare tornare i giovani dall’estero. Questa manovra si chiama Forza Italia e centrodestra, che guarda al centrodestra”.