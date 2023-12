San Cataldo. Tutto un altro Natale: ecco il programma del 17 dicembre con Babbi Natale e Mercatini

SAN CATALDO. Oggi 17 dicembre, continua la magia di “Tutto un altro Natale” a San Cataldo. Il programma prevede alle 9:00 la partenza in Piazza Falcone e Borsellino per il raduno di fine anno di “Uno Turbo Club Italia”. Alle 10:00, Babbi Natale in moto distribuiranno dolci sorprese in piazza Papa Giovanni XXIII. Ci sono poi i mercatini di Natale dalle 10:00 alle 13:00.

Stasera a partire dalle ore 17 ci sono ancora i Mercatini, un’esperienza unica organizzata dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessore alla Cultura e ai Pubblici Spettacoli Marianna Guttilla. I Mercatini fanno parte dell’entusiasmante INTRA Christmas, pensato per abbracciare i sancataldesi in arrivo per le vacanze.