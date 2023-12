San Cataldo. Incontro tra la segreteria del PD e il Collettivo Letizia per discutere l’attuale situazione politica e prospettive future

SAN CATALDO. La segreteria del Partito Democratico e il Collettivo Letizia si sono incontrati per discutere dell’attuale situazione politica sancataldese e delle prospettive future. In una nota congiunta è stato sottolineato: “Le due realtà politiche concordano sul fatto che la maggioranza, così come risultata vincitrice dall’ultima competizione elettorale, non esiste più. Le due liste più votate, infatti, il PD e Le Spighe, sono state costrette a rimettere gli incarichi assessoriali perché impossibilitate a portare avanti quel progetto su cui si fondava la coalizione.

Ciononostante – prosegue la nota – il Partito Democratico, anche dall’opposizione, ha continuato il suo percorso costruttivo e propositivo, risultando il gruppo consiliare che vanta la presentazione di più interrogazioni e proposte, condividendole spesso con quelle forze politiche che si rivedono alternative all’attuale amministrazione, o ciò che ne resta.

Il Collettivo Letizia e la segreteria del PD di San Cataldo hanno discusso altresì di alcuni punti fondamentali necessari per dare un segnale forte di cambiamento nel modus operandi dell’attuale amministrazione, elevandone gli obiettivi da perseguire e coinvolgendo maggiormente tutto il tessuto economico e professionale del territorio, nonché le realtà sociali abbandonate, con l’obiettivo di rispettare i risultati delle ultime elezioni”.

Gli incontri – come confermato dalle parti- proseguiranno nelle prossime settimane per concretizzare future iniziative politiche che riguardino l’ambiente, la cultura, i rifiuti e la sanità.