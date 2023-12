San Cataldo. Il dott. Antonio Sedita responsabile per la prevenzione dell’obesità e riabilitazione nutrizionale alla Casa di Cura Regina Pacis

SAN CATALDO. Il dr. Antonio Sedita è stato nominato Responsabile della Nutrizione per la Prevenzione dell’obesità e della Riabilitazione nutrizionale post chirurgia bariatrica della Casa di Cura “Regina Pacis” di San Cataldo (CL).

«La Casa di Cura – ci spiega il dr. Sedita – è uno dei Centri di I livello della “Rete assistenziale per il trattamento integrato dell’obesità” per la Regione Sicilia. Questo è un sistema che consente un approccio multidisciplinare che prevede uno stretto collegamento tra diversi livelli di cura, dai medici di medicina generale, agli specialisti di riferimento, ai dietisti e agli altri professionisti, ciascuno per le rispettive competenze ed il proprio ruolo, in grado di prendere in carico il paziente e gestirne il processo di cura, coerentemente con percorsi assistenziali personalizzati, integrati e condivisi, monitorando gli indicatori di processo ed esito intermedio».

Il tutto è stato reso necessario per l’alta complessità clinica e l’insorgenza di patologie connesse all’obesità che rendono necessario un approccio che garantisce la gestione completa e integrata della malattia, dalla prevenzione alla cura farmacologica, alla chirurgia bariatrica, fino alla riabilitazione nutrizionale post-chirurgica.