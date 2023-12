San Cataldo. Il dott. Andrea Giovanni Musumeci entra a far parte della Casa di Cura “Regina Pacis”

SAN CATALDO. Entra ufficialmente a far parte della famiglia della Casa di Cura “Regina Pacis” il Prof. Dott. Andrea Giovanni Musumeci, Medico specialista in Radiologia Diagnostica ed Interventistica.

Il Prof. Musumeci, laureatosi presso l’Università degli Studi di Catania, si è formato nella Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica di Catania integrando il suo percorso di studi con periodi formativi all’estero (Francia ed Austria) dove ha perfezionato ed approfondito le sue conoscenze nel campo della Radiologia Oncologica, Cardiovascolare, Pediatrica e delle Urgenze-Emergenze, branche che poi ha sempre sviluppato e seguito nella sua carriera lavorativa presso il Policlinico Universitario di Catania dove dal 2006 a ieri è stato Dirigente Medico Radiologo con incarico di Altissima Specializzazione e Responsabile del Servizio TC dell’U.O.C. di Radiologia I.

Il Prof. Musumeci è, inoltre, titolare del Master di II Livello in Medicina Legale e delle Assicurazioni conseguito presso l’Università degli Studi di Catania, dove è responsabile della Sezione di Radiologia Forense della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale presso l’Istituto di Medicina Legale diretto dal Prof. Pomara. Inoltre, è consulente di varie Procure della Repubblica di diverse città Siciliane in qualità di uno dei maggiori esperti italiani nel campo della Radiologia Forense, ed in particolare della #virtopsy.

Nel corso della sua carriera professionale ed accademica è stato coautore di diverse pubblicazioni scientifiche e di testi scientifici e Relatore, Docente e Moderatore in convegni e corsi di formazione.

Il Prof. Musumeci è titolare, da più di 15 anni, di contratti di insegnamento presso diversi Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Catania come Docente Universitario ed è Referente per la Radiodiagnostica per la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale diretta dal Prof. Pomara nonchè tutor e docente presso la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica e Radiologia Interventistica diretta dal Prof. A. Basile.

“Avevo desiderio di iniziare questa nuova e stimolante esperienza lavorativa presso la Casa di Cura Regina Pacis, che è dotata delle migliori e più moderne apparecchiature come una RM a 3T ed una TC spettrale Dual Energy 640 Strati – ci racconta il il Prof. Musumeci – e desidero ringraziare pubblicamente per la fiducia in me riposta la Dott.ssa Valentina Virzì, Responsabile del Servizio di Radiologia della Casa di Cura “Regina Pacis”, e l’Amministratore Unico, Dott. Franco Virzì che considero uno dei suoi Maestri Professionali soprattutto nel Management Sanitario”.

“Riabbraccio con piacere un amico fraterno ed ora anche collega – ci racconta il Direttore Sanitario, Dott. Giuseppe Giuseppe Virzì – Lo ho sempre voluto accanto per via del nostro rapporto umano di amicizia e stima reciproca che rappresenta un importante valore aggiunto nel team professionale”.

Il Prof. Musumeci inizia, oggi, questa nuova avventura nella nostra realtà e così conclude: “Desidero salutare e ringraziare il Direttore della Radiologia I dell’A.O.U. Policlinico di Catania, Prof. Basile, e tutti i miei colleghi storici con cui ho collaborato per quasi venti anni – e con cui spero di continuare a collaborare – avendo avuto il privilegio ed il piacere di contribuire a formare buona parte dei Medici Radiologi e dei Tecnici di Radiologia Siciliani”.