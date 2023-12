San Cataldo. Il cortometraggio “Nessun menta” conquista il primo premio e finalista al Festival ILCorto.eu a Roma

SAN CATALDO. Primo premio come miglior commedia e finalista nella cinquina come migliore sceneggiatura. E’ con emozione che Michele Falzone ha annunciato il raggiungimento di questi prestigiosi traguardi in occasione della finale del festival ILCorto.eu arrivato alla quindicesima edizione, svoltosi a Roma.

Erano presenti in concorso 384 corti. Il cortometraggio che ha meritato questi riconoscimenti è “Nessun Menta” ed ha conquistato il primo premio come miglior commedia e finalista nella cinquina come migliore sceneggiatura.

“Ancora una volta – ha detto Michele Falzone – posso dire che la passione premia, sono sempre grato a tutti gli amici che mi hanno dato la possibilità di realizzare questo lavoro! Grazie alla giuria per aver apprezzato il corto, e complimenti alla presentatrice Martina Difonte. Sono felice di aver portato la mia terra e la mia San Cataldo in giro per l’Italia!”.