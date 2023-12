San Cataldo. Il 15 dicembre l’attore Michele Celeste ospite del programma televisivo “A tavola con Kaneba”

SAN CATALDO. Venerdì 15 dicembre ospite nel noto programma televisivo “A tavola con Kaneba” l’attore Michele Celeste, la puntata sarà trasmessa alle ore 13.10 e alle ore 18.30 con replica sabato alle ore 6 e alle ore 12,20 su Videoregione can. 14 del digitale terrestre.

Il comico catanese Carlo Kaneba oltre a proporre e cucinare pietanze tipiche del periodo natalizio, si intratterrà con l’attore sancataldese per parlare di presepi artigianali, di cui Celeste ne ha collezionato oltre trecento provenienti da tutto il mondo, e soprattutto del suo nuovo spettacolo dal titolo TUPPI TUPPI: una narrazione in versi siciliani sulla natività secondo la tradizione e i canti della novena. Michele Celeste negli anni passati ha condiviso in più occasioni i palcoscenici con Kaneba e cinque puntate delle scorse edizioni del programma televisivo sono state registrate a San Cataldo nel Teatro d’essai La Condotta, il cui direttore artistico è Michele Celeste.

A Tuppi Tuppi, lo spettacolo al centro della puntata televisiva odierna di “A tavola con Kaneba”, in provincia di Caltanissetta sarà possibile assistervi a Milena il 19 dicembre nell’ Ex oleificio sede dell’associazione Circo Pace e Bene e il 26 dicembre a San Cataldo in occasione delle manifestazioni in calendario per il natale promosse dall’ Assessorato allo spettacolo. “La puntata sarà ricca di sorprese- afferma Michele Celeste- ed è stato un vero piacere, dopo il lungo stop degli scorsi anni a causa del covid, rivedere il caro amico Carlo Kaneba, che è anche un artista poliedrico e un ottimo cuoco. Oltre a parlare della mia collezione di presepi e del Teatro La Condotta, rappresenterò, con Marco Mangione, alcune parti dello spettacolo Tuppi Tuppi”.

La puntata sarà replicata anche la settimana entrante e può essere rivista online su www.vrsicilia.it.Una vetrina regionale di grande visibilità sia per Michele Celeste, che ricordiamo da poche settimane è anche sul grande schermo con il film Un destino migliore, sia per San Cataldo dove replicherà lo spettacolo Tuppi Tuppi, coprodotto da Officina Teatro e dal Teatro d’essai La Condotta. In scena con Michele Celeste anche Marco Mangione e Mattia Burcheri (al banco regia) e i pupazzi e le siluette di cui si avvalgono durante la rappresentazione. Insomma oltre la tradizione, in Tuppi Tuppi, ci sono tutti gli ingredienti e la magia del teatro contemporaneo dell’attore sancataldese apprezzato anche al di fuori dei confini siciliani.