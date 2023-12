San Cataldo. Gran successo per l’incontro alla società “Cesare Battisti” del gruppo “Incontriamoci in Biblioteca”

SAN CATALDO. ” È stato davvero un piacere avere così illustri ospiti e così elevate proposte culturali e artistiche ” – afferma orgogliosamente Elio Cirrito, uno dei due conduttori del gruppo di lettura Incontriamoci in Biblioteca, realizzato ieri sera nei locali della società Cesare Battisti nei quali ha brillato di luce propria il tradizionale presepe (nella foto).

Gli ospiti musicali sono stati ” I Cantori di Orfeo “, un sestetto di voci composto da Rosa Maria Chiarello ( contralto ), Ivana stringi e Maria Trentuno (soprani ), Giuseppe Bonifacio ( basso ), Lorenzo Pellegrino e Angelo Pio Leonardi ( tenori ). Essi hanno proposto una serie di madrigali, spesso frutto di ricerca musicale, uno dei quali composto dallo stesso prof. Leonardi.

Molto partecipato è stato il racconto sul povero giudice LIvatino, da parte dello scrittore Roberto Mistretta, autore di Rosario LIvatino. L’uomo, i Il giudice, il credente. Lo scrittore ha rivelato tutta una serie di fatti che hanno riguardato la vita e l’opera del beato, vero uomo per bene.

L’artista Carlo Falzone ha proposto l’evoluzione del suo linguaggio artistico, molto apprezzato per le sue caricature e per i disegni iperrealisti, ma anche per le splendide fotografie, spesso ritrattiste. ” Le letture dantesche relative ai serpenti della VII bolgia dell’VIII cerchio dell’inferno della Divina Commedia ( di Luigi Bartolomeo ) e la piéce teatrale tratta da I fratelli Karamazov di Dostoevskij ( di Elio Cirrito ) hanno dato luce alla serata celebrativa di Santa Lucia ” – afferma l’altro conduttore del gruppo, Gianfranco Cammarata. Sono intervenuti con proprie letture la ” camminatrice ” Salvina Palermo, la scrittrice Rossella Trupia e Michela Pilato. Hanno proposto loro poesie Peppe Riggi, Salvatore Martorana e Carmelo Bosco, mentre hanno proposto interpretazioni musicali i cantanti Salvatore Carletta, Salvatore Naro e Vincenzo Vullo. Le fotografie sono di Renato Riggi.