San Cataldo. Già tanti visitatori per ammirare il presepe artistico di Giuseppe Falzone

SAN CATALDO. Già tanti visitatori all’interno del presepe realizzato da Giuseppe Falzone. Un appuntamento immancabile per il Natale Sancataldese, soprattutto per i tantissimi appassionati che hanno modo di apprezzare al massimo tutte le particolarità dello storico presepe.

Di certo un capolavoro minuzioso e ricco di dettagli che riflettono l’arte e la dedizione dei sancataldesi. Tra i visitatori, anche il presidente dell’associazione Un Gesto per un Sorriso, Michele Falzone, che ha inteso complimentarsi, al pari di tantissimi altri visitatori per un presepe che contribuisce a mantenere viva questa tradizione natalizia. Il presepe si può ammirare ogni giorno nei locali di Via Umberto.