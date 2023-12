San Cataldo, Canone Unico Patrimoniale e di Concessione: confronto tra Confcommercio e l’amministrazione Comparato

Nei giorni scorsi si è svolto il richiesto incontro tra la delegazione di Confcommercio Caltanissetta Enna e l’Amministrazione comunale di San Cataldo sull’applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, autorizzazione per l’occupazione delle aree e degli spazi per l’anno 2023.

Il Commissario Confcommercio di San Cataldo Riccardo Riggi e il Vice Presidente Vicario di Confcommercio Caltanissetta Enna Michele Lorina, accompagnati dal funzionario Mauro Farina, hanno incontrato il Sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l’Assessore delle Attività Produttive Marianna Guttilla.

In un clima di grande cordialità e disponibilità al confronto, i rappresentanti dei commercianti hanno esposto il problema legato a un aumento esagerato del Canone Unico e hanno chiesto all’Amministrazione comunale di rivedere i criteri di determinazione delle tariffe.

Il Sindaco e l’Assessore hanno ascoltato con interesse le richieste dei dirigenti Confcommercio ed hanno espresso la volontà dell’amministrazione di abbassare le tariffe, naturalmente nel rispetto delle norme vigenti.

Gli uffici comunali hanno consegnato a Confcommercio la documentazione necessaria per valutare, attraverso il proprio centro studi, l’esatta applicazione del Canone Unico.

Alla fine dell’incontro, i partecipanti hanno espresso soddisfazione reciproca per i toni del confronto. «E’ questo il clima ottimale per affrontare e risolvere i problemi della categoria – ha commentato a caldo il Vice Presidente vicario Michele Lorina – il dialogo e il confronto sono gli strumenti indispensabili per trovare adeguate soluzioni».

«Ci auguriamo che, da ora in avanti, sia questo lo spirito di collaborazione che prevalga con l’Amministrazione di San Cataldo, nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze – ha affermato Riccardo Riggi – con il confronto e con il dialogo la nostra associazione di categoria potrà meglio rappresentare le esigenze dei nostri associati presso le istituzioni».

Sindaco, Assessore e Confcommercio torneranno ad incontrarsi nei prossimi giorni per verificare insieme i criteri di applicazione del Canone Unico. Nel frattempo i rappresentanti di Confcommercio hanno chiesto che i perentori termini di pagamento della seconda rata, previsti per il prossimo 15 dicembre, vengano sospesi, in attesa di verificare la corretta emissione degli avvisi.