San Cataldo. Bimba di 8 anni travolta da trattore: conclusa dall’associazione “Un Gesto per un Sorriso” la raccolta di fondi per la famiglia

SAN CATALDO. Missione conclusa per l’associazione Un Gesto per un Sorriso del presidente Michele Falzone. L’associazione benefica sancataldese, nelle ore successive all’incidente che vide coinvolta una bimba di 8 anni travolta da un trattore, si adoperò nella promozione di una raccolta di fondi a favore della famiglia.

Nel frattempo, la bimba di 8 anni, dopo essere stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale dei Bambini di Palermo, ora è migliorata in termini di condizioni di salute. In totale l’associazione ha raccolto a favore della famiglia della piccola la somma di 3793 euro. Alla famiglia della bimba sono stati effettuati due bonifici: -2141 euro in data 5 dicembre e 1652 euro in data 15 dicembre.

L’associazione ha inteso ringraziare tutti i donatori per il sostegno e la fiducia accordata nel sostenere economicamente la famiglia della piccola. Infine ha anche augurato alla piccola una pronta guarigione e un rientro a casa rapido, che possa tornare, prima possibile, a giocare con spensieratezza come tutti i bambini meritano, e a tutta la famiglia auguriamo una vita felice e tanta serenità.