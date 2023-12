Novità Natale 2023 in Sicilia. A Rosolini (Sr) inaugurato il Villaggio di Babbo Natale

Un villaggio di Babbo Natale ambientato in ambienti naturali reali. E’ la novità del Natale 2023 in Sicilia che ha preso il via ieri pomeriggio a Rosolini, in provincia di Siracusa, grazie all’iniziativa promossa dall’associazione “Canon Ranch” di Luigi Runza in collaborazione con l’agenzia di eventi Best Memories di Ragusa. In via Sipione a Rosolini, sorge infatti un’area aperta dove le magiche casette natalizie hanno trovato posto proprio accanto agli alberi e ai percorsi all’aria aperta.

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Giovanni Spadola, il deputato regionale Riccardo Gennuso, e tanti bambini che hanno avuto modo di lasciare le proprie letterine direttamente nella casa di Babbo Natale.

All’interno del villaggio anche una casetta degli Elfi solidale con le volontarie dell’associazione “Cuore Randagio” sempre impegnate per la sensibilizzazione sul tema del randagismo, che hanno allestito anche un piccolo mercatino con lo scopo di raccogliere fondi per le loro attività sociali. I giorni di apertura sono 2-3-8-9-10-15-16-17-22-23-26-30 dicembre 5-6-7 gennaio con orario che va dalle 17:00 alle 22:00.

Il percorso di visita prevede l’accoglienza all’interno della “Casa di marzapane” dove i bambini potranno prendere un dolcetto, la visita alla “Fabbrica dei giocattoli” dove vedranno un Elfo al lavoro, la “Stalla di Rudolph”, la renna preferita di Babbo Natale, e naturalmente immancabile la “Casa di Babbo Natale e della Befana”, tipico chalet di montagna e per finire il “Regno di ghiaccio”, ambientazione di una grotta polare dove ammirare un paesaggio artico.

A richiesta, durante la visita delle scuole in programma l’11-12-13-18-19-20 dicembre dalle 9:30 alle 12:00 (su prenotazione) potranno essere organizzati dei laboratori didattici all’interno di una delle tipiche casette degli Elfi o un piccolo giretto con la “Slitta di Babbo Natale” trainata da una speciale “renna”.

Previsti anche vari eventi collaterali a tema equestre come lo spettacolo di arte equestre “Magic Christmas” in programma il 9 dicembre o ancora la sfilata di abiti di vari stilisti, prevista per il 17 dicembre mentre il 26 dicembre ci sarà un raduno equestre promosso insieme all’Endas. La location sarà anche il contesto ideale per indimenticabili foto di gruppo di fine anno. Il villaggio è dotato di servizi bagni e area pic-nic. Maggiori informazioni sui canali social.