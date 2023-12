Mussomeli, Volontariato in azione. Convegno a Palazzo Sgadari Fratres e Misericordia: la cultura della donazione e del servizio

MUSSOMELI – Organizzato dalla Fratres di Mussomeli in collaborazione con l’ASP di Caltanissetta nella sala delle conferenze di Palazzo Sgadari a Mussomeli è previsto nel pomeriggio del 18 dicembre 2023 l’incontro sulla donazione di sangue intero e plasma. Moderatrice dell’incontro il consulente medico Fratres di Mussomeli Salvina Mingoia. Previsti i saluti istituzionali del presidente Fratres dott. Vincenzo Sorce, del Presidente territoriale Fratres Caltanissetta , del Presidente regionale Fratres, del sindaco di Mussomeli on. Giuseppe Catania, del presidente dell’Ordine dei Medici e delle organizzazioni sindacali. I relatori dell’incontro sono il dott. Nunzio Marletta, direttore del Centro Trasfusionale di Caltanissetta, che illustra “L’Importanza della donazione di sangue Intero e Plasma”; il dott. Benedetto Trobia direttore facente funzioni Distretto Ospedaliero Area Nord che si sofferma sulla “donazione di sangue e Plasma nel contesto dell’ASP di Caltanissetta”; ed infine, per il distretto Sanitario di Mussomeli, si relaziona sulla “Donazione in una comunità solidale : non solo “Vita” ma anche prevenzione Il ruolo degli operatori sanitari”. Da sottolineare che proprio nella mattinata , il gruppo fratres di Mussomeli, assieme ai volontari della Misericordia erano stati nelle scuole dove si è parlato del ruolo delle associazioni di volontariato Fratres e Misericordia, sull’importanza della donazione di sangue, della conoscenza del proprio gruppo sanguigno, e sono state fatte anche delle simulazioni di pronto soccorso con i volontari del sevizio civile della Misericordia e con il governatore Vittorio Catania. Una giornata impegnativa per i gruppi di volontariato di Piazzale Mongibello, finalizzata dlla diffusione della cultura della donazione.