Mussomeli, Memorial “Giovanni Nola” organizzato dall’Arciconfraternita e dal Milan club Mussomeli

MUSSOMELI – Il Natale 2023 ha tenuto impegnati un po’ tutti, grazie alle iniziative di Enti pubblici e privati, Organizzazioni laicali ed ecclesiali, in coincidenza delle vacanze natalizie. Giovani, e piccini impegnati in intrattenimenti, concerti, recite, all’aperto e all’interno di strutture in un’atmosfera festaiola. Ed in questo contesto anche l’Arciconfraternita della Madrice ed il Milan club di Mussomeli hanno programmato e posto in essere il Memorial “Giovanni Nola”, disputato, in due giornate il 22 e 23 dicembre scorso presso la Palestra Comunale “Calogero Tulumello” di Via Madonna di Fatima e che ha registrato la partecipazione di cinque squadre Due giornate di socializzazione e di sano divertimento in cui i piccoli calciatori, nel gioco, hanno espresso il meglio di loro. Premiazione con coppe per le squadre e foto di gruppo, alla presenza della famiglia Nola, dopo la partecipazione alla Messa, nella Chiesa Madre con Padre Achille Lomanto. Il rinfresco finale è stato offerto presso la sede oratoriale della Madrice. Così Massimo Bonfante, Presidente del Milan Club di Mussomeli ha commentato l’evento: “ci tenevamo tantissimo fare questo torneo in memoria del nostro amico e confrate Giovanni Nola, con i bimbi delle parrocchie per farli divertire e far capire loro il senso del memorial. Hanno gioito e giocato insieme e per questo li ringraziamo come anche ringraziamo i genitori che ci hanno dato fiducia per la partecipazione dei loro figli hanno al ”Memorial Giovanni Nola”. Soddisfatta anche la dirigenza dell’Arciconfraternita che ha visto nei piccoli, oltre che dei futuri calciatori, anche potenziali confrati. Questa la classifica finale: 1° squadra classificata Real Tokyto; 2° classificato Sambria; 3° classificata Aston villa; 4° classificata Manchester junior; 5° classificata, i dragon, erano i più piccoli hanno giocato alla grande; Capocannoniere Alberto Lanzalaco con 10 gol

Miglior giocatore Pietro Frangiamore

Squadra fair-play Manchester junior dove giocava pure una ragazza.