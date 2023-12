Mussomeli, brindisi per il 2024 dei soci del secolare “Circolo dei Pastori”

MUSSOMELI – Porta spalancata e luce accesa in Via Minneci nella sede dell’antico e prestigioso Circolo dei Pastori, i cui locali dal 6 dicembre scorso, con atto notaio Roberto Indovina, sono passati in proprietà al sodalizio, di cui è Presidente Domenico P. Messina. Una quarantina di soci, di ambo i sessi, cercheranno di rivitalizzare questo antico e centrale punto di aggregazione che, nel lontano passato, era riservato all’antica “Pia Unione Pastori”. Si sono dati appuntamento, ieri sera, 30 dicembre, fra emozioni e compiacimento degli aderenti presenti, nel rispetto e memoria dei lori antenati che hanno scritto la storia del Circolo dei Pastori. Con dolcini e spumante, servito dal Presidente Messina, i soci hanno gioiosamente brindato con i buoni auspici all’imminente arrivo del 2024. Da ricordare che il Circolo è stato sempre un luogo, dove potere leggere il giornale e intrattenersi amichevolmente nelle conversazioni. Considerato il suo punto strategico, da sempre è stato ritenuto anche come punto di riferimento per raduni ed eventuali incontri. Un circolo che affonda le sue radici nell’attività della pastorizia, un tempo assai florida; oggi, il sodalizio è aperto a tutti, certamente nel ricordo di quanti, nel lontano passato ne sono stati aggregati e sostenitori. La bandiera del Circolo dei Pastori, è stata sempre presente nelle pubbliche manifestazioni, a rappresentare l’istituzione e i suoi soci. Ed è sempre lì nella sede, il tricolore, donato al circolo nel 2012, tramite il colonnello Calogero Schifano, dal generale Corrado Dalzini che ha voluto stringere la mano dei soci ad uno ad uno, per il rispetto tributatogli al suo passaggio dalla Via Minneci, alzandosi in piedi, Un gesto che ha tanto apprezzato. E quel gesto è stato il biglietto di presentazione dei soci del Circolo dei Pastori, che profuma di profonda educazione e rispetto. E su questa scia, la dirigenza ed i soci hanno tracciato il cammino del sodalizio.