Mussomeli, alunni primaria e secondaria “L. da Vinci”. Auguri natalizi con concerto canti suoni e recite

MUSSOMELI – Lo scorso mercoledì sera, nella parrocchia “Cristo Re” e, nella successiva mattinata di giovedì, nella palestra comunale “Calogero Tulumello” di Via Madonna di Fatima, gli alunni del Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Mussomeli, guidata dalla preside Alessandra Camerota, alla presenza di un pubblico numeroso, in occasione dell’imminente arrivo del natale, si sono esibiti, prima delle tradizionali vacanze natalizie con la loro performance, con le loro strumentazioni: clarinetti, trombe, sassofoni, chitarre. Alunni in concerto, diretti magistralmente dai loro docenti,( Assunta Catalano chitarra, Floriana Manuela Gallo pianoforte, Benedetto Licata tromba, Cristian Arcodia clarinetto) hanno eseguito, con tanta disinvoltura, alcuni pezzi del repertorio, applauditi dai presenti che non hanno risparmiato scatti e riprese video, a futura memoria. Presenti (mercoledì sera) le Autorità con l’assessore alla Pubblica Istruzione Jessica Valenza ed il Capitano della Compagnia CC. Giuseppe Tomaselli che al termine si sono complimentati con i ragazzi e docenti per la loro bravura augurando ai presenti le buone feste. Assai compiaciuta la preside Camerota per la riuscita dell’evento, evidenziando la dedizione e la professionalità dei docenti, l’impegno degli alunni e la collaborazione dei genitori. La docente Assunta Catalano, a nome anche dei colleghi, ha fatto sentire la sua voce per invitare i presenti ad un grande applauso per tutti gli alunni che con la loro esibizione hanno saputo esprimere le proprie apprezzate potenzialità. Ec’è stato anche il saluto di Padre Liborio Franzù.E l’atmosfera di festa è proseguita l’indomani, come già detto, presso la palestra Comunale di Via Madonna di Fatima dove tutte le classi della primaria si sono esibite con le loro rappresentazioni, recite fra suoni e balli, sotto lo sguardo vigile ed attento delle insegnanti e gli applausi prolungati dei familiari degli alunni