La tragedia di Mazzarino, l’ordine dei medici con D’Ippolito: “Dolore per la giovane donna, ma inaccettabili minacce di morte al medico”

L’Ordine dei Medici di Caltanissetta esprime il suo profondo cordoglio ai familiari della giovane 23enne morta a Mazzarino. “La scomparsa improvvisa di una persona cara è sempre molto dolorosa, ma non può essere il medico il luogo comune che lo vede sempre come principale responsabile di ogni sofferenza o disservizio sanitario. La morte è un lutto profondo, ma in nessun caso possiamo tollerare le minacce di morte che sarebbero state rivolte al cardiologo Enzo Marino, stimato professionista in servizio al pronto soccorso dell’ospedale.

I medici sono il cardine dell’assistenza ed è arrivato il momento che le Istituzioni competenti attivino con maggiore incidenza tutti gli strumenti necessari a garantire loro la sicurezza dovuta”. Così il presidente dell’Omceo di Caltanissetta Giovanni D’Ippolito.A nome del Consiglio Direttivo, il Presidente esprime dunque “piena vicinanza al cardiologo e a tutti gli altri medici e sanitari logorati da tanta aggressività, che continua a crescere a ritmi inaccettabili, soprattutto nelle aree emergenziali dove sono evidenti carenze di organico. Per tale ragione a tutela della dignità professionale e umana di tutti i medici – conclude D’Ippolito – abbiamo già incaricato il nostro legale Michele Intilla all’eventuale costituzione di parte civile dell’Ordine dei Medici di Caltanissetta”.