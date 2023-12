Ex sindaco Lampedusa: ” Dimostrerò mia estraneità da accuse

“Sono dispiaciuto ma più che mai determinato nel dimostrare la mia estraneità alle accuse che mi riguardano e mi vedono coinvolto nell’indagine della Procura di Agrigento insieme con altre persone, alcune delle quali ritengo essere del tutto estranee a ciò che viene contestato. Durante gli anni nei quali, da sindaco, ho guidato l’amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa, ho sempre agito nel rispetto della legge ed in assoluta buona fede. Resto davvero stupito nell’apprendere i contorni di questa indagine”. A dirlo è l’ex sindaco di Lampedusa, Totò Martello, a proposito dell’indagine della Procura di Agrigento che lo vede indagato nell’ambito di una inchiesta su presunti reati contro la pubblica amministrazione. “Leggendo alcune notizie di stampa sull’indagine sugli appalti per la rete fognaria di Lampedusa – prosegue -si può essere portati a pensare che, da sindaco, avrei ‘affidato appalti ai miei familiari’, che non hanno mai avuto rapporti con l’amministrazione comunale. Oltretutto un sindaco non “affida gare”, questo è compito dei dirigenti e sotto la mia amministrazione ho sempre lavorato affinché tutto avvenisse nel rispetto delle procedure previste dalla legge. Ad ogni modo ho già dato mandato al mio legale affinché chieda che possa essere ascoltato per chiarire punto per punto le accuse che mi riguarderebbero da parte della Procura di Agrigento, nei confronti della quale ho sempre avuto e continuo ad avere profondo rispetto, nonostante questa situazione che mi vede coinvolto a mio avviso ingiustamente”.