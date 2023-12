Corruzione: sei arresti a Palermo, tra cui un carabiniere che avrebbe rivelato informazioni su indagini in corso

I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito stamani un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del capoluogo siciliano nei confronti di sei indagati, tra cui un militare dell’Arma. Sono accusati, a vario titolo, di corruzione.

L’indagine, condotta dai militari della Compagnia di Palermo – San Lorenzo e coordinata dalla locale Procura, avrebbe svelato “un rapporto corruttivo, consolidatosi nel tempo”, tra il carabiniere e gli altri cinque destinatari del provvedimento, tutti già noti alle cronache, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa scattata lo scorso gennaio è andata avanti sino a ottobre.

Secondo l’accusa il militare avrebbe rivelato ai coindagati informazioni su indagini in corso, ottenendo in cambio imprecisate somme di denaro. Per tutti gli indagati, due dei quali già ai arresti domiciliari per altri reati, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. (Adnkronos)