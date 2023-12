Capodanno, Caltanissetta saluta l’arrivo del 2024 con Irama sul palco di viale Regina Margherita

Questa sera, ultimo dell’anno, a salutare il 2024 a Caltanissetta ci sarà Irama. L’atteso concerto di Capodanno, fortemente voluto dall’amministrazione Gambino, attirerà in viale Regina Margherita migliaia di persone che festeggeranno insieme l’arrivo del nuovo anno. Il talentuoso cantautore italiano salirà sul palco con una formazione dj set.

Speriamo sia un momento di festa per i nisseni, di gioia e al contempo di speranza per un cammino virtuoso che porti il capoluogo nisseno ad un miglioramento della qualità della vita che purtroppo, lo dicono le classifiche, lo rilegano da decenni agli ultimi posti. Queste iniziative, se pur costose, servono anche ad inorgoglire i cittadini. I grandi eventi servono a raccontare una Citta che deve uscire dall’oblio quotidiano. I grandi eventi fanno “grandi” le citta che li organizzano. Ed allora, in mezzo a mille difficoltà e mille polemiche sterili che hanno accompagnato questa iniziativa, a dir di alcuni costosa, bisogna dare merito al sindaco Gambino ed alla sua giunta di aver avuto il coraggio di questo investimento. Alcuni diranno che é campagna elettorale, ma ai cittadini nisseni, affamati di spensieratezza, poco interessano queste valutazioni. Per una notte godranno di un grande evento come i cittadini di una citta normale.

La line up dell’evento del Capodanno a Caltanissetta (inizio alle 22:15), vede anche la partecipazione dell’orchestra del maestro Lino Zimbone, che si esibirà in un’interpretazione pop dei brani più ballati del Capodanno. Zimbone è l’autore dell’opera classica “Tutankamon” che debutterà in anteprima mondiale alle piramidi di Giza in Egitto, in occasione dell’inaugurazione del più grande museo egizio al mondo. Spazio anche ad un dj set.

Irama è tra i Big della 74° edizione del Festival di Sanremo e porterà in gara il brano dal titolo “Tu no”. Il suo esordio musicale è legato al Festival e porta la data del 2016 quando partecipò con il singolo “Cosa resterà” nella categoria “Nuove Proposte”. Il successo arriva nel 2018 con la vittoria della 17° edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Successivamente, ha partecipato altre volte a Sanremo, nel 2019 con “La ragazza con il cuore di latta”, nel 2021 con “La genesi del tuo colore” e nel 2022 con “Ovunque sarai”. Nel 2021 a soli 26 anni, Irama con le sue hit ha collezionato 39 dischi di platino, 4 dischi d’oro con oltre 1 miliardo e 600 milioni streaming e oltre 800 milioni views per i suoi video. Il 2023 è l’anno della collaborazione con Rkomi a cui è legato anche da un’amicizia cementata anche durante la partecipazione al game show Celebrity Hunted 3, in onda nel 2022, a cui Irama e Rkomi partecipavano in coppia. Il 7 luglio 2023 viene pubblicato l’album “No Stress” (certificato Oro), anticipato il 9 giugno dal singolo Hollywood e i due artisti sono i protagonisti di un tour nei palazzetti a novembre.

Il concerto, promosso dal Comune di Caltanissetta e in collaborazione con Vivo Concerti, sarà un’opportunità unica per la comunità e per i suoi visitatori per festeggiare l’arrivo del 2024 in un’atmosfera ricca di emozioni.