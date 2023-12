Caltanissetta, sabato un convegno e un workshop per imparare l’arte del merletto nisseno

Sabato 16 dicembre 2023, nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, si svolgerà un doppio appuntamento per rievocare e tramandare la storia e le tradizioni artistiche della città di Caltanissetta.

Un convegno e un workshop gratuito, entrambi curati dalla ricamatrice merlettaia Maria Anna Bonaffini che presenterà il suo metodo per realizzare l’uncinetto artistico su telaio.

La giornata è stata organizzata dalla stessa Maria Anna Bonaffini, ideatrice del progetto e presidentessa dell’associazione “Lady Anna – I ricami della Nonna” con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, della Confartigianato Caltanissetta e Confartigianato Donne Impresa Caltanissetta e della Pro Loco di Caltanissetta.

L’evento sarà articolato in due diversi momenti e con differente partecipazione di pubblico e intenti.

La mattina del 16 dicembre, dalle ore 10.00, si svolgerà la presentazione del telaio utilizzabile per la realizzazione del “Merletto Nisseno”. Dopo i saluti istituzionali delle autorità presenti, la giornalista Marcella Sardo introdurrà la ricamatrice merlettaia e il suo metodo registrato alla Camera di Commercio di Caltanissetta e le esperte di merletto Alessandra Caputo da Roma e Loretta Lovisa di Orvieto.

Nel pomeriggio spazio a chi ha voglia di cimentarsi con la realizzazione del merletto nisseno utilizzando il telaio. L’evento è gratuito e a numero chiuso. Per partecipare sarà necessaria una padronanza eccellente della tecnica dell’uncinetto e una padronanza sufficiente del ricamo. Per informazioni e prenotazioni del workshop intensivo avanzato bisognerà chiamare il 3240914097.

Al convegno mattutino, per illustrare non soltanto il telaio ma anche le modalità di utilizzo e i benefici per la realizzazione di un manufatto sempre più pregiato, saranno presenti Giusy Augello e Michela Palermo, due ex allieve del “Progetto Skill”, il Corso di Alta Formazione su “Moda&Tradizione Artigiana” organizzato dal Consorzio Universitario di Caltanissetta e nel quale Maria Anna Bonaffini è stata docente. Le due ex allieve, durante tutto l’arco della mattinata il pubblico presente avrà modo di guardare in diretta la prima fase della tecnica dell’Uncinetto artistico su telaio

Il metodo ideato è solo un ulteriore blocco che questa ricamatrice merlettaia, iscritta dal 2021 al REIS (Registro delle Eredità Immateriali della Regione Sicilia-Libro dei Mestieri, Saperi, Tecniche) e ha voluto aggiungere a questa sua grande trama storica e artistica.

“Nel 2015, in occasione di una commissione di merletti per il Brand di moda Dolce&Gabbana, ho ideato un nuovo metodo di fare il merletto sperimentando la tecnica dell’Uncinetto Artistico su Telaio per realizzare <<Il Merletto Nisseno>> – ha raccontato la titolare del laboratorio artigianale Lady Anna i ricami della nonna, presidente e fondatrice dell’associazione culturale Lady Anna i ricami della nonna -. Questa tecnica nel 2022 è stata parte del programma di studio tecnico pratico, nel mio corso Moda&Tradizione Artigiana. In seguito ho registrato il manuale della tecnica dell’Uncinetto Artistico su Telaio <<Il Merletto Nisseno>> alla SIAE e il Telaio realizzato artigianalmente alla Camera di Commercio”.

Un appuntamento da non perdere.

La presentazione del metodo sarà sabato 16 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada in Largo Barile mentre per il workshop a numero chiuso dalle ore 17.00.

Per informazioni e prenotazioni del workshop intensivo avanzato bisognerà chiamare il 3240914097.